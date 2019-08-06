MLB》小熊頭大了！ 終結者金布瑞、明星捕手都成傷兵

小熊捕手康崔拉斯和終結者金布瑞都成傷兵。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊明星投捕相繼成傷兵，終結者金布瑞（Craig Kimbrel）右膝發炎暫時停機，捕手康崔拉斯（Willson Contreras）則因跑壘拉傷右腿，預計得缺陣4週。

終結者金布瑞上役對紅雀登板，收下加盟後第9場救援成功，但在賽後覺得右膝不舒服，今天MRI檢查結果出爐，顯示有發炎現象，金布瑞表示他有信心能照常投球，但球團要他休息以控制症狀，他曾在2016年接受左膝半月板手術，自覺這次右膝的狀況，沒有到當時的嚴重程度。

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在金布瑞加盟之前，擔任小熊終結者的史卓普（Pedro Strop），目前也因左側頸部緊繃在傷兵名單，球團從3A拉上恩德伍德（Duane Underwood Jr.）應急，但小熊的牛棚人力依然相當吃緊。

金布瑞加盟2個月就停機。（資料照，法新社）

另一方面，前天跑壘傷退的明星捕手康崔拉斯，MRI檢查結果也在今天出爐，確認為右大腿腿後肌拉傷，預計得休養4週，將由替補捕手卡拉提尼（Victor Caratini）繼續代班，3A捕手戴維斯（Taylor Davis）也被升上大聯盟待命。

小熊目前仍居國聯中區第一，但只領先第二的紅雀1.5場勝差，剛在主場三連戰橫掃同區第三釀酒人，結束主場對運動家三連戰後，接下來10場比賽都在客場，小熊今年主場累積39勝18敗，但客場僅21勝33敗，將陷入分區王座保衛戰。

康崔拉斯跑壘傷退，走回休息室時一度暴怒嘶吼。（資料照，USA TODAY Sports）

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