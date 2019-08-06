NBA》官方票選近十年最佳陣容 湖人「老大」僅排第三隊

All NBA Decade teams. Do you guys agree with this? Does Kobe Bryant deserve to be higher? #NBATwitter #NBAAllDecade #NBA pic.twitter.com/ekAa8Entfw — BigGamers （@BigGamersNews） August 5, 2019

〔體育中心／綜合報導〕自2010年起算的籃球時代，在今年6月告一段落，NBA官網今天公布一項非正式官方獎項，選出近十年的最佳隊伍，湖人退役名將「老大」布萊恩（Kobe Bryant）僅名列第三隊。

NBA官網指出，為了讓聯盟這十年的歷史篇章畫下句點，召集了官網記者、電視製作人和球評，一起選出近十年的最佳三隊，每隊由2位後場和3位前場組成，總共15名球員，這並非NBA的官方獎項，僅由官方選出近十年的最佳陣容。

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NBA官方選出的3隊近十年最佳陣容，完整名單如下：

《近十年最佳·第一隊》

柯瑞（Stephen Curry）

杜蘭特（Kevin Durant）

哈登（James Harden）

雷納德（Kawhi Leonard）

詹姆斯（LeBron James）

官方票選近十年最佳第一隊。（取自NBA官網）

《近十年最佳·第二隊》

保羅（Chris Paul）

魏斯布魯克（Russell Westbrook）

A.戴維斯（Anthony Davis）

葛瑞芬（Blake Griffin）

安東尼（Carmelo Anthony）

官方票選近十年最佳第二隊。（取自NBA官網）

《近十年最佳·第三隊》

魏德（Dwyane Wade）

布萊恩（Kobe Bryant）

P.喬治（Paul George）

艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）

亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）

官方票選近十年最佳第三隊。（取自NBA官網）

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