MLB》德葛隆7局8K貢獻2打點 大都會重返外卡爭奪戰（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會對馬林魚雙重賽首戰，王牌德葛隆（Jacob deGrom）先發7局送出8K僅失2分，還自力敲安貢獻2分打點，率大都會以6：2贏球，睽違2個多月重返五成勝率，距離國聯外卡門檻剩2.5場勝差。

明星賽後，大都會輪值防禦率2.59為國聯最佳，今天由王牌德葛隆掛帥先發，雖在2局上開局連挨兩支長打掉分，但隨後面對的16名打者，德葛隆解決了其中15人，只被馬林魚菜鳥狄亞茲（Isan Diaz）擊出陽春砲。

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此役德葛隆用94球投完7局，送出8次三振和1次保送，僅挨5支安打責失2分，除了獲打線2發陽春砲支援，德葛隆自己也在4局下敲安，貢獻2分打點，2名牛棚接受各投1局無失分，讓德葛隆摘下本季第7勝。

雙重賽首戰拿下勝利，讓大都會自5月28日以來，首度重返五成勝率，在三週之前，他們距離國聯外卡門檻還有11場勝差，今年贏球後縮減到2.5場。大都會拿國聯爐主馬林魚進補後，本月將迎接對國民、勇士、印地安人和小熊的硬仗。

德葛隆賽後表示，重返五成勝率絕對是球隊的重要一步，但他們仍得贏下很多場比賽，才能得到外卡資格。「我們還有很多工作要做，我想每個人都清楚這點，五成勝率固然令人興奮，但我們得繼續上場比賽，贏得球賽。」

德葛隆先發7局飆8K摘勝。（法新社）

德葛隆敲安貢獻2分打點。（法新社）

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