NBA》史馬特溫馨回應I.湯瑪斯 展現兩人好交情

I.湯瑪斯以老將底薪加盟華盛頓巫師，並預告重返顛峰。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）日前在個人社群上發布許多有關於家鄉年度慈善籃球賽相關視頻，得到許多現役和退役的NBA球員回應，不難看出I.湯瑪斯的好人緣，其中一位是前隊友史馬特（Marcus Smart）在他貼文中留下感人的話，而I.湯瑪斯也給予回應。

30歲的I.湯瑪斯在今夏自由市場開市兩天就確定新東家，以老將底薪加盟華盛頓巫師，過去兩季因受髖部傷勢影響，總計只出賽44場比賽，先前他曾透露自己現在是完全健康的，並預告新賽季將強勢回歸。

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年度慈善籃球賽The Zeke-End將在本週末舉行，這盛會也是連續六年在I.湯瑪斯的家鄉塔科馬市舉辦，近日他在個人社群上發布許多相關視頻，前隊友史馬特熱情回覆，表示他很開心I.湯瑪斯能重返賽場，能再次看到他微笑感到很高興。

I.湯瑪斯在2016-17賽季在塞爾提克打出全明星身手，場均能攻下28.9分及5.9次助攻，但過去兩賽季受傷勢影響只出賽44場比賽，上賽季在丹佛金塊只出賽12場比賽，場均得分8.1也創下生涯新低。

I.湯瑪斯日前在個人社群上發布家鄉年度慈善籃球賽相關視頻，前隊友史馬特熱情給予回應。（照片取自YAHOO SPORTS）

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