MLB》神鱒37轟、大谷代打空振 紅人王牌13K收服天使（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在客場踢鐵板，被紅人王牌卡斯提歐（Luis Castillo）飆出生涯最高單場13K，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）雖擊出本季第37轟，天使最終仍以4：7輸球，大谷翔平此役未先發，代打吞下揮空三振。

先發人力緊繃的天使，今天再度推出柯爾（Taylor Cole）擔任開局投手，首局就被紅人猛打一輪，以0：5落後，楚奧特罕見發生守備失誤，打線也被紅人王牌卡斯提歐強力封鎖，5局打完只靠倫吉佛（Luis Rengifo）陽春砲進帳1分。

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神鱒在6局上開轟，擊出中左外野陽春全壘打，本季第37轟出爐，但因釀酒人耶利奇（Christian Yelich）同日稍早已開轟，神鱒暫時落後一支。但紅人王牌卡斯提歐仍展現壓制力，熱投119球投完7局，飆出生涯新高13次三振。

天使此役僅對紅人王牌卡斯提歐敲3安，有2支是陽春砲，9局上古德溫（Brian Goodwin）敲出兩分砲，追到剩3分落後，此役未先發的大谷翔平，在2出局一壘有人時上場代打，2好2壞時揮空遭到三振，成為今天最後一個出局數。

天使打線今天狂吞17K，有13次來自對方王牌，卡斯提歐今天投完6局已用101球，7局上仍登板續投，連飆3次揮空三振後霸氣下丘，在紅人球迷起立掌聲中退場，隊友合力守成，讓卡斯提歐獲本季第11場勝投。

卡斯提歐飆生涯新高13K摘勝。（法新社）

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