NBA》「三葉草隊」抵拉斯維加斯 全力備戰世界盃

帕波維奇擔任世界盃美國隊教練。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃籃球賽8月31日即將在中國開打，歷屆都是關注焦點的美國隊12人名單底定，其中有四名效力於塞爾提克隊的球員，因此美國隊還被史馬特（Marcus Smart）起了「三葉草隊」的別名，昨日美國隊抵達拉斯維加斯訓練營，備戰世界盃。

史馬特、塔圖姆（Jayson Tatum）和J.布朗（Jaylen Brown）已經在塞爾提克隊當過隊友，彼此已經相當熟悉，而在世界盃訓練營期間也將和隊上新人沃克（Kemba Walker）一同磨合。

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美國隊陣容有四名塞爾提克隊員。（資料照，法新社）

在USA Basketball的推特影片中，J.布朗表示：「我的夥伴們都在這裡了，美國隊有四名塞爾提克球員，期待我們的表現如何。」塔圖姆則說：「這是在拉斯維加斯訓練營的第一天，我覺得很興奮，這會很好玩的！」

帕波維奇（Gregg Popovich）擔任美國隊總教練，至於陣容安排，沃克還有暴龍隊羅利（Kyle Lowry）為控球後衛，塔圖姆、J.布朗和史馬特則可能與米契爾（Donovan Mitchell）、米德爾頓（Khris Middleton）、巴恩斯（Harrison Barnes）一同注入外線火力。

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