MLB》瓦格斯派克繳優質先發 藍鳥客場啄傷光芒

藍鳥右投瓦格斯派克繳出優質先發，拿下本季第三勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美東排名第二的光芒今在主場迎戰來訪的藍鳥，藍鳥在「星二代」成員小比吉歐（Cavan Biggio）及小畢歇特（Bo Bichette）合力貢獻打點的情況 下，搭配四任投手聯手壓制光芒進攻，終場以2：0擊敗對手。

本場比賽得分集中在兩個半局，一局上，藍鳥首棒打者小畢歇特就擊出二壘安打，隨後靠著小比吉歐左外野方向的一壘安打回到本壘得分；三局上，小畢歇特又是該局首名上場打者，一上來就以本季第三號陽春全壘打，幫助藍鳥再下一城，看似渺小的兩分，卻已足夠讓藍鳥贏得本場比賽。

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（影片來源:MLB）

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藍鳥25歲新秀右投瓦格斯派克（Jacob Waguespack）強力封鎖光芒打線，只被敲出四支零星安打，送出四次三振無失分，加上牛棚投手夏佛（Justin Shafer） 、梅薩（Tim Mayza）及勞爾（Derek Law）合力守成，使他拿下本季第三勝，而他近兩場出賽皆繳出優質先發，近期寫下二連勝。

光芒先發投手摩頓（Charlie Morton）表現亦不遑多讓，主投七局被敲出七支安打，送出高達九次三振，僅失兩分，寫下本季第14場優質先發，無奈自家打線遭封鎖，得點圈進攻是慘淡的八打數無安打，黯然吞下敗投。

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