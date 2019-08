NBA》B.西蒙斯進賭場遭拒？ 賭場發言人出面回應

B.西蒙斯近日在社群媒體上發布一則動態,暗酸遭到種族歧視。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕七六人澳洲球星B.西蒙斯(Ben Simmons)近日在社群媒體上發布一則動態,內容闡述他與一群朋友前往澳大利亞賭場被拒於門外,原因可能出在膚色問題,他暗酸種族歧視正在發酵。

「我發現真是太瘋狂了,唯一沒被檢查進入賭場的人就是這個人。」西蒙斯指著這位白人朋友說道,同行四人中,只有那位戴眼鏡的白人未被要求出示身分證明,其他三人皆受檢驗,最後還是被拒絕入場,讓西蒙斯很不以為意的說, 「謝了,皇冠賭場(Crown Casino)。」

西蒙斯遭遇此事件後,在社群媒體上暗酸遭種族歧視對待,並在動態結尾表示,「我們還有很長的路要走。」

皇冠賭場發言人隨即做出聲明,會要求出示身份證明,是為了防止未成年進入該場所,絕對沒有刻意刁難,而他們一群人在經檢驗後,也都獲准進入,並非像B.西蒙斯影片中所講的那般。

Deleted Instagram story of Ben Simmons getting denied entry at crown casino @BleacherReport @espn pic.twitter.com/RO26l1V0zU