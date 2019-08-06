NBA》B.西蒙斯進賭場遭拒？ 賭場發言人出面回應

B.西蒙斯近日在社群媒體上發布一則動態，暗酸遭到種族歧視。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人澳洲球星B.西蒙斯（Ben Simmons）近日在社群媒體上發布一則動態，內容闡述他與一群朋友前往澳大利亞賭場被拒於門外，原因可能出在膚色問題，他暗酸種族歧視正在發酵。

「我發現真是太瘋狂了，唯一沒被檢查進入賭場的人就是這個人。」西蒙斯指著這位白人朋友說道，同行四人中，只有那位戴眼鏡的白人未被要求出示身分證明，其他三人皆受檢驗，最後還是被拒絕入場，讓西蒙斯很不以為意的說， 「謝了，皇冠賭場（Crown Casino）。」

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西蒙斯遭遇此事件後，在社群媒體上暗酸遭種族歧視對待，並在動態結尾表示，「我們還有很長的路要走。」

皇冠賭場發言人隨即做出聲明，會要求出示身份證明，是為了防止未成年進入該場所，絕對沒有刻意刁難，而他們一群人在經檢驗後，也都獲准進入，並非像B.西蒙斯影片中所講的那般。

Deleted Instagram story of Ben Simmons getting denied entry at crown casino @BleacherReport @espn pic.twitter.com/RO26l1V0zU — Nick （@Nick_Battersby4） 2019年8月5日

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