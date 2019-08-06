足球》藍軍老將自由身離隊 冠軍功勳轉投水晶宮

卡希爾即將離開效力了7年的藍軍，轉投水晶宮。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超水晶宮宣佈簽下前切爾西後衛，也是前英格蘭國腳的卡希爾（Gary Cahill），這賽季結束後成為自由球員的卡希爾沒與「藍軍」續約，選擇轉投位於倫敦的另一支球隊、近幾季表現不俗的水晶宮，並與新球隊簽下2年合約。

前個賽季末（2018年夏天），這名33歲的老將和切爾西的合約已到期，但球團和他把合約延長1年，今年賽季結束後，在陣中已不在主力輪替陣容的卡希爾與球團便無續約共識，並以自由球員身份加入水晶宮，期望能將自身優秀的防守經驗帶給新球隊。卡希爾可望代表水晶宮出賽這週末的英超開幕賽，將於主場對決艾佛頓。

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「只要我還行，我會很渴望延續我的職業生涯，而且我覺得我目前的狀態很好。」卡希爾向球隊官網表示：「不管為誰效力，我都會在場上拿出110%的表現，希望這樣能對教練、隊友和球迷有所交代。」

卡希爾於2012年冬季轉會窗時，從波爾頓（Bolton Wanderers）加入切爾西，自此替藍軍出賽共290場，拿下2座英超冠軍、2座英格蘭足總盃、1座英格蘭聯賽盃、1座歐冠盃和2座歐霸盃冠軍，而2012年剛轉隊來就幸運地隨隊拿下歐冠冠軍，此外他也替英格蘭國家隊出賽過61場比賽。

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