MLB》金鶯維拉締完全打擊 塔克曼雙響砲率洋基奪6連勝

〔體育中心／綜合報導〕洋基今作客金鶯隊主場展開三連戰，洋基鑽石打線再度發威、全場擊出5轟、包括塔克曼（Mike Tauchman）的雙響砲，終場就以9：6擊敗金鶯，寫下近期的6連勝。此外，金鶯二壘手維拉（Jonathan Villar）則完成生涯首次的完全打擊。

同時洋基在此場比賽也再次用全壘打寫紀錄，塔克曼在6局上5：1領先之際，敲出1發陽春砲，這也是洋基本季在金鶯主場的第30轟、創下史上單季客隊在單一球場的最多轟紀錄。

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此外，本季洋基面對金鶯已經轟出41發全壘打，將有機會再次刷新自己所保持的單季面對同一球的單季全壘打紀錄，目前紀錄為1956年洋基面對堪薩斯市運動家隊的48轟。

此役除塔克曼、包括捕手羅邁（Austin Romine）、外野手賈納（Brett Gardner）、一壘手福特（Mike Ford）都有全壘打的演出。

塔克曼今擊出雙響砲。（美聯社）

雖然成為洋基寫紀錄的苦主，但此役金鶯也有不凡紀錄誕生。維拉在3局時擊出三壘安打、5局敲二壘安，下一局再從坎利（Tommy Kahnle）手中敲出一發追平轟，距離完全打擊僅剩下最易達成的一壘安打，他在9局下金鶯作最後反攻時從查普曼（Aroldis Chapman）手中敲安達陣，無論是金鶯隊史還是2019年球季，他都是第五位達成完全打擊的球員。

洋基此役先發田中將大主投5.1局、被敲10支安打，失掉5分，防禦率升至4.93，最後勝投由後援1局無失分的奧塔維諾（Adam Ottavino）奪下，後援0.2局被敲2轟失3分的弗萊（Paul Fry）則苦吞敗投。

田中將大狀況還是不理想，主投5.1局、被敲10支安打，失掉5分，最後無關勝負。（法新社）

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