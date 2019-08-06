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MLB》洋基桑契斯恢復練習 預計週末回歸對藍鳥（影音）

2019/08/06 12:15

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星捕手桑契斯（Gary Sanchez）已隨隊練習，準備展開小聯盟復健賽，最快本週作客藍鳥就能回歸，塞維里諾（Luis Severino）和沙巴西亞（CC Sabathia）兩位先發也恢復傳接球，但目前歸期未定。

桑契斯上月拉傷左側鼠蹊部，本季第2次進入傷兵名單，今天隨隊作客金鶯，賽前進行打擊和傳球練習，後天將前往3A進行2場復健賽，預計都會上場蹲捕，若進展順利，就會前往多倫多與球隊會合，在對藍鳥的系列賽復出。

桑契斯預計本週歸隊。（資料照，法新社）

王牌塞維里諾今天也有重大進展，在金鶯球場進行傳接球，後天會再次傳接球測試，若無大礙就會展開牛棚練投，塞維里諾因為右側闊背肌2級拉傷，已經將近4個月沒有投球，目前尚無歸隊時間表。

而今年季後就要退休的沙巴西亞，今天也在金鶯球場進行傳接球，他因右膝發炎暫時停機，相隔近2週未登板，若進展順利有望近期歸隊，總教練布恩（Aaron Boone）表示，他會繼續觀察，若沙巴西亞狀況很OK，很快就能讓他歸隊。

王牌塞維里諾恢復傳接球。（資料照，USA TODAY Sports）

沙巴西亞近期有望回歸。（資料照，法新社）

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