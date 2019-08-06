MLB》邁納7局壓制 遊騎兵完封印地安人收5連勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今推派邁納（Mike Minor）擔任先發投手，作客對決外卡排名第一的印地安人，邁納今主投7局被敲7安但沒有掉分，另還送出7次三振，再加上牛棚守成有功，最終遊騎兵以1：0險勝印地安人拿下近期的5連勝，印地安人則中斷3連勝。

邁納主投7局0失分拿下本季第10勝。（美聯社）

4局上半，率先上場打擊的3棒游擊手安祖斯（Elvis Andrus）打出三壘安打，攻占上得分大門，下一棒的右外野手馬札拉（Nomar Mazara）擊出高飛犧牲打送隊友回本壘得分。

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馬扎拉擊出制勝打點的高飛犧牲打。（美聯社）

兩隊此役上演投手大戰，全場共得僅僅1分，除了邁納7局0失分好投收下本季第10勝外，印地安人先發投手西瓦爾（Aaron Civale）也繳出6局被敲3安失1分的優質先發，只可惜好投依舊苦吞本季首敗，兩隊牛棚的表現近乎完美都無失分，雷克勒（Jose Leclerc）收下本季第7次救援成功。

遊騎兵全場僅敲出5支安打，打線中表現就屬安祖斯表現較佳，全隊唯一安打數達2支的球員，全場3支1外加1保送，另有1分打點的馬札拉為球隊致勝功臣。印地安人「新同學」普伊格（Yasiel Puig）今天的4打數2安打，以及6棒左外野手盧普洛（Jordan Luplow）繳出3打數2安打的表現最佳。

遊騎兵目前戰績58勝54敗，美聯西區排名第 3，外卡排名第5，印地安人則是66勝46敗，美聯中區排名第2，外卡排名第一。

古巴球員普伊格今貢獻2支安打。（美聯社）

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