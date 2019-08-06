NBA》每日一啤酒？ 卓蒙德分享飲食計畫

卓蒙德近期實施「啤酒飲食（beer diet）」計劃。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「抓猛哥」卓蒙德（Andre Drummond）接受《Detroit Free Press》採訪，分享自己近日的飲食習慣，他減少了紅肉攝取，為了達到所需卡路里，取而代之的是每天喝一杯啤酒，此發言也引起討論。

活塞25歲中鋒卓蒙德近日以備戰新賽季為由，婉拒出征世界盃籃球賽，近日他告訴《Detroit Free Press》記者，近期在實施「啤酒飲食（beer diet）」計劃，主要攝取魚肉類及蔬果，減少紅肉食用量，但為確保攝取足夠卡路里，他每日會喝一杯啤酒，「如果你以正確的方式做到這一點，那實際上對你來說並不壞，這就是為什麼我這樣做。」

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身高211公分的卓蒙德，體重有127公斤，在聯盟中僅次於鵜鶘隊的狀元郎威廉森（Zion Williamson）及七六人的 「巨神兵」馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic），排行第三，龐大身軀必須攝取足夠卡路里，才有辦法保持身材，在禁區與對手做抗衡，而他的飲食計畫成效如何，全新賽季才能見真章。

卓蒙德上賽季在79場比賽中，場均能攻下17.3分和抓下15.6個籃板，外帶1.75次阻攻，投籃命中率53.3%，率隊以老八之姿闖進季後賽，首輪即遭公鹿以4：0淘汰。

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