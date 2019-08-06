晴時多雲

MLB》本季第11次與耶利奇同天炸裂 貝林傑第37轟出爐（影音）

2019/08/06 14:26

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟全壘打王爭霸戰持續熱鬥，釀酒人耶利奇（Christian Yelich）單場雙響，以39轟領先群雄，道奇貝林傑（Cody Bellinger）也擊出三分砲，本季第11度同天炸裂，道奇靠菜鳥岡索林（Tony Gonsolin）6局無失分好投，以8：0完封紅雀。

耶利奇今天對海盜單場雙響，單季39轟續堆生涯新高，以2轟之差暫居大聯盟全壘打王，道奇貝林傑也是首局就開轟，擊出右外野大號三分砲，今年第37發全壘打出爐，本季第11次與耶利奇同天開轟。

天使楚奧特（Mike Trout）也在客場開轟，與貝林傑並列大聯盟全壘打排行榜第二。大都會大物阿隆索（Pete Alonso）今天也炸裂，以35轟居次，大聯盟全壘打前4多的球員，今天都擊出全壘打，榜首耶利奇是唯一一位單場雙響。

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