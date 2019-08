MLB》本季第11次與耶利奇同天炸裂 貝林傑第37轟出爐（影音）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟全壘打王爭霸戰持續熱鬥,釀酒人耶利奇(Christian Yelich)單場雙響,以39轟領先群雄,道奇貝林傑(Cody Bellinger)也擊出三分砲,本季第11度同天炸裂,道奇靠菜鳥岡索林(Tony Gonsolin)6局無失分好投,以8:0完封紅雀。

耶利奇今天對海盜單場雙響,單季39轟續堆生涯新高,以2轟之差暫居大聯盟全壘打王,道奇貝林傑也是首局就開轟,擊出右外野大號三分砲,今年第37發全壘打出爐,本季第11次與耶利奇同天開轟。

天使楚奧特(Mike Trout)也在客場開轟,與貝林傑並列大聯盟全壘打排行榜第二。大都會大物阿隆索(Pete Alonso)今天也炸裂,以35轟居次,大聯盟全壘打前4多的球員,今天都擊出全壘打,榜首耶利奇是唯一一位單場雙響。

For the 11th time this season, @ChristianYelich & @Cody_Bellinger have homered on the same day ...



Who is your #MVP? pic.twitter.com/eB1BXUkPHQ