小馬聯盟青棒》李晨薰5局飆8K 台灣勇奪世界冠軍締造二連霸

平鎮高中勇奪小馬聯盟世界青棒錦標賽冠軍。（桃園市教育局提供）

〔記者李容萍、許倬勛／桃園報導〕桃園市平鎮高中組隊前往美國參加參加美國小馬聯盟（PONY）世界青棒錦標賽，6日上午（台灣時間）與波多黎各爭冠，靠著羅浩晨轟出雙響砲，李晨薰5局完投飆8K，以10比0提前扣倒對手，勇奪二連霸。

桃園市教育局指出，台灣代表隊從2005年開始參加小馬聯盟帕馬級世界賽，曾在2013年至2017年中斷四年，轉參加LLB世界少棒聯盟的青棒級賽事，去年重返小馬聯盟，由平鎮代表的中華隊拿下冠軍，今年達成二連霸，奪台灣隊史第4冠；平鎮高中棒球隊先前擊敗日、韓取得亞太區代表權，8月2日赴美出征世界賽，前2戰分別以4比1、4比0取勝，5日與拉雷多隊交手，以8比1晉級冠軍戰。

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教育局說，今日的冠軍戰與波多黎各交手，1局上由顏國晉保送上壘利用戰術，林子豪敲游擊平飛球，游擊手傳三壘暴傳，帶回1分，2局上羅浩晨轟兩分砲，取得3比0領先。

4局上，平鎮高中由黃兆維、李孟哲連續安打展開攻勢，羅浩晨轟第2發全壘打，帶3分打點，演出雙響砲，何逸龍安打後，顏國晉獲得保送，陳致均再敲安打形成滿壘，林子豪掃出穿越二、三壘安打帶2分打點，劉基鴻再敲安打帶回1分。5局上李孟哲、顏國晉安打再追加1分。

平鎮高中全場13支安打，包含羅浩晨兩分砲，李晨薰飆逼近95英里（約153公里）速球，主投5局僅被敲1安打，奪8K無失分，拿下勝投。

平鎮高中總教練吳柏宏表示，球員來到這裡第5、6天了，適應不錯，最後一場發揮比較好，很開心衛冕冠軍，這四場比賽，球員投、打、守都表現很好，也達成出發前的目標。

大會最佳投手李晨薰（左）。（桃園市教育局提供）（記者李容萍攝）

平鎮高中勇奪小馬聯盟世界青棒錦標賽冠軍。（桃園市教育局提供）

平鎮高中勇奪小馬聯盟世界青棒錦標賽冠軍。（桃園市教育局提供）

平鎮高中勇奪小馬聯盟世界青棒錦標賽冠軍。（桃園市教育局提供）

小馬青棒隊二連霸，平鎮高中四連勝、勇奪世界冠軍。（擷圖自小馬聯盟世界青棒錦標賽官網）



平鎮高中勇奪小馬聯盟世界青棒錦標賽冠軍。（桃園市教育局提供）

平鎮高中勇奪小馬聯盟世界青棒錦標賽冠軍。（桃園市教育局提供）

平鎮高中勇奪小馬聯盟世界青棒錦標賽冠軍。（桃園市教育局提供）

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