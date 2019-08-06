MLB》巴耶茲敲雙響 小熊4連勝保國中龍頭（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕正為保住國聯中區龍頭寶座的小熊，陣中強打游擊手巴耶茲（Javier Baez）面對運動家擊出雙響砲外帶3打點，全隊共擊出4發紅不讓，運動家也不遑多讓擊出3轟，但最終小熊還是以6：5在主場以1分差擊敗運動家收下4連勝，運動家則是中斷3連勝。

巴耶茲今敲雙響砲，貢獻3打點助小熊擊敗運動家。（法新社）

首局小熊先靠新援卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）的陽春砲先馳得點，3局上半運動家的希米恩（Marcus Semien）回敬一發2分砲取得分數上的反超。6局下半巴耶茲大棒一揮掃出中左外野方向454英尺大號的陽春砲追平比分。

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卡斯泰拉諾斯今敲3安，包括一發陽春砲，一共貢獻2分打點。（法新社）

7局下半小熊開啟攻勢大門，先是代打上陣的哈普（Ian Happ）擊出全壘打，隨後卡斯泰拉諾斯補上1支帶有1分打點的二壘安打，最後是今日手感最火燙的巴耶茲掃出2分砲，連續兩局都開轟，這局小熊灌進4分奠定勝基。

雖然8局上半運動家靠著小熊牛棚投手不穩的狀況，由Nick Martini和希米恩分別擊出1發兩分和陽春砲追回3分，開路先鋒游擊手希米恩本役雖也有雙響演出，只可惜依舊以1分差不敵小熊。

希米恩（圖右）今敲雙響砲，另打回3分打點。（美聯社）

小熊先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）主投6.1局僅被敲1安但有2次保送，那支安打就是一發全壘打，共失2分無關勝敗，中繼0.2局無失分的Rowan Wick收下本季2勝，菲爾普斯（David Phelps）投0.1局成功關門拿下本季首次救援成功。

運動家先發投手巴西特（Chris Bassitt）主投6局被敲8安失2分無關勝敗，中繼0.2局被敲4安失4分的崔南（Blake Treinen）苦吞本季第6敗。

小熊目前戰績61勝51敗，暫居國聯中區龍頭寶座、領先第2的紅雀來到2場勝差，運動家則是64勝49敗，美聯西區排名第2，美聯外卡排名第3，落後第2的光芒僅有半場勝差。

小熊先發投手韓德瑞克斯主投6.1局失2分無關勝敗。（今日美國）

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