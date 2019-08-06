羽球》台北公開賽9／3開打 戴資穎不打 由一哥周天成領銜出擊

台灣一哥周天成與王子維、「麟洋配」李洋／王齊麟、「廖蘇配」廖敏竣／蘇敬恒及「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵在台北公開賽亮相，一同捍衛主場。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕超級300系列台北羽球公開賽在9月3日於台北小巨蛋點燃戰火，即使台灣一姊戴資穎本屆確定免戰，本週世界排名升至第2創新高的台灣一哥周天成率隊捍衛主場，小天期待在台北賽奮力出擊，讓球迷看見他的進步。

台灣一哥周天成率台灣羽球好手捍衛主場，小天期待能在台北公開賽賽奮力出擊，讓地主球迷看見他的進步。（記者林岳甫攝）

台北賽門票從8月1日於拓元售票、全網售票及全家便利商店開賣，賽事從3日至5日為免費進場，6日則是300元、7日600元、8日則是800元。

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在球后寶座待了137週的戴資穎，目前世界排名第2，而她在台北賽前將參與8月19日至25日世錦賽，在時差、體力等考量下決定放棄參戰。

周天成在7月力捧超級1000印尼公開賽金盃，寫下我男單歷史新頁；上週在超級500泰國公開賽決賽，又化解對手香港伍家朗的4個賽末點，上演驚天逆轉秀再奪冠，而本週世界積分達8萬6698分，確定擠下中國名將石宇奇，世界排名推升至第2。

周天成在台北賽前將出征世錦賽，他榮膺男單第2種子，64強首戰對上世界排名25的維汀哈斯，雙方過去8度交手，小天取得6勝2敗。周天成過去參加世錦賽最佳成績為8強，他說：「面對這次世錦賽就是努力保持狀態，像小選手一樣珍惜比賽的機會，我希望能突破過去，以挑戰獎牌為目標。」

除了周天成外，台灣男雙也是精銳盡出，「麟洋配」李洋／王齊麟、「廖蘇配」廖敏竣／蘇敬恒及「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，3組人馬將全力捍衛主場。

超級300系列台北羽球公開賽在9月3日於台北小巨蛋點燃戰火。（記者林岳甫攝）

羽球協會理事長張國祚（右）頒獎牌給台灣一哥周天成。（記者林岳甫攝）

台灣一哥周天成與王子維、「麟洋配」李洋／王齊麟、「廖蘇配」廖敏竣／蘇敬恒及「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵在台北公開賽亮相，一同捍衛主場。（記者林岳甫攝）

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