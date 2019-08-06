MLB》全壘打王耶利奇猛打賞+雙響砲 釀酒人終止四連敗

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今作客海盜主場，靠著去年國聯MVP耶利奇（Christian Yelich）全場擊出4支安打、包含兩發全壘打的搶眼發揮下，終場以9：7力退海盜，也終止最近的四連敗。耶利奇則以39轟穩居大聯盟全壘打王。

耶利奇今再度有雙響砲的演出。（美聯社）

耶利奇在1局上就率先開轟、幫助釀酒人先馳得點，4局上攻勢再起，靠著摩斯塔卡司（Mike Moustakas）的全壘打以及連續安打，形成5：0領先。不過海盜馬上開始展開反攻，雷諾茲（Bryan Reynolds）、雷耶斯（Pablo Reyes）在4、5兩局接連開轟，幫助球隊縮小落後差距。

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8局上，釀酒人靠著失誤以及連續安打再添加3分保險分，拉開為8：3領先，只惜很快就被中繼投手花光，下個半局海盜靠著紐曼（Kevin Newman）清壘的二壘安打，追到再度只剩2分落後。

9局上，今日已經4支3的耶利奇再度開轟，右外野方向的425英呎的全壘打直接把球擊進球場旁的阿勒格尼河（Allegheny River），釀酒人再添1分，海盜雖然下個半局靠著馬堤（Starling Marte）的三壘安追回一分，終場仍以7：9敗北。

甫轉隊的釀酒人先發投手萊爾斯（Jordan Lyles）此役面對老東家，主投5局僅被擊出2支安打、皆為全壘打，失3分，收下本季第7勝。海盜先發亞格拉卓（Dario Agrazal）主投5局失掉5分，苦吞本季第3敗。

耶利奇今再度有雙響砲的演出。（美聯社）

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