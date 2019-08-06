MLB》沙諾代打再見轟 雙城氣走勇士奪4連勝

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美聯中區龍頭雙城主場迎戰國聯東區王者勇士，兩隊前8局戰成3：3平手，9局下半雙城的沙諾（Miguel Sano）代打上陣，在平手的局面敲出一發再見兩分砲，幫助雙城在主場以5：3留下比賽的勝利。

沙諾今代打敲出再見2分全壘打。（今日美國）

勇士今日推派出超級新人索洛卡（Mike Soroka）掛帥先發，但是雙城不畏懼這位少年強投，靠著阿拉耶茲（Luis Arraez）在4局下半帶有2分打點的一壘安打，以及「超級核彈頭」凱普勒（Max Kepler）於5局下半的陽春砲共打下3分。

請繼續往下閱讀...

勇士先發投手索洛卡主投7局失3分無關勝負。（法新社）

反到是雙城的先發投手歐多里齊（Jake Odorizzi）投6局被敲5安失1分的表現力壓索洛卡，只可惜自家牛棚和隊友的關鍵失誤，浪費了2分領先而將勝投資格搞丟。所幸在9局下半今天用代打身份上場的沙諾用一發再見兩分砲拿下比賽勝利，這也是他本季第19轟。

雙城先發投手歐多里齊投6局失1分無關勝負。（今日美國）

雙城的梅伊（Trevor May）後援2局被敲1安無失分，幸運地收下本第5勝，勇士的C.馬丁（Chris Martin）投0.2局被敲2安包括1發再見轟，苦吞轉隊後首敗。雙城目前戰績70勝42敗位居美聯中區龍頭，與第2的印地安人有4場差，勇士則是66勝48敗暫居國聯東區榜首，和第2的國民有6場差。

雖然勇士最終輸球，但有兩次外野精采美技產生，一是左外野手杜瓦爾（Adam Duvall）於2局下半用飛撲的方式，將看似快形成安打的平飛球給接殺出局，另一個是5局下半去年國聯新人王阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）的雷射肩長傳阻殺跑者上二壘。

（影片來源：大聯盟官網）

（影片來源：大聯盟官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法