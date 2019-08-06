甲子園》令和年首次甲子園開幕 曾讓台灣心碎的他開球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕第101屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天開幕，49所各地方代表校展開為期16天（含兩天休兵日）的賽事。首場比賽青森縣八戶學院光星高校對上愛知縣譽高校，大會邀請曾在2013經典賽對台灣敲出追平安打的日職退役名將井端弘和擔任開球嘉賓。

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日本放送協會（NHK）報導，開幕式日本時間上午9時在兵庫縣西宮市甲子園球場舉行，各高校球員依序進場。由於天氣炎熱，主辦單位跟去年一樣設置球員飲水時間，可看到球員等人在站定位後都拿出水瓶喝水。

為對抗暑氣，主辦單位今年在球場內增設28台冷氣，也在球場入口等處設置電風扇及噴霧機。開幕儀式上，由去年獲得冠軍的大阪桐蔭代表帶著優勝旗出場，進行將優勝旗歸還的儀式，不過由於大阪桐蔭今年沒能打進甲子園，僅有主將中野波来一人前來。

開幕式上邀請日職退役名將井端弘和擔任開球嘉賓，這場比賽，光星高校在首局就轟出滿貫全壘打，最後9：0擊敗譽高校。

日本每年8月舉行的夏季甲子園，賽制採單淘汰，參賽隊伍由日本各地方預賽冠軍代表出賽，47個都道府縣中，除了學校較多的北海道（分為南北海道及北北海道兩區）與東京都（分為東東京及西東京兩區）各有兩校名額，其他府縣都僅有一校可出賽，總計有49校參與盛會。

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