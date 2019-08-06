NBA》與熱火交易不成鬧僵局 獨行俠老闆庫班：「絕對沒有惡意」

D.瓊斯（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場的一開始十分混亂，熱火和獨行俠也傳出因為當時的一場交易失敗互相指責，而獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）針對此事表示「絕對沒有惡意」。

獨行俠以為他們會交易來歐利尼克（Kelly Olynyk）和D.瓊斯（Derrick Jones Jr.），熱火則認為他們要交出的是卓吉奇（Goran Dragic），這項交易不成讓熱火多了一道束縛，他們得降低薪水去簽J. 巴特勒（Jimmy Butler），而以J. 巴特勒換來J.理查森（Josh Richardson）的七六人則靠著調降薪資總額簽下哈佛德（Al Horford）。

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歐利尼克（資料照，美聯社）

當時的自由市場上有許多不確定的因素共存，最後熱火將懷特塞德（Hassan Whiteside）交易至拓荒者以完成J. 巴特勒的簽約，獨行俠則為了萊特（Delon Wright）省下球隊的薪資預算。

根據《Miami Herald》的記者Barry Jackson報導，獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）表示：「球隊討論的現場很多人，我們把可能會談成的交易都寫在白板上，我們也討論了能夠達成交易的其他因素及方式，顯然熱火那方聽到的跟我們不一樣。」因此庫班對於這項做不成的交易認為「只是溝通上的誤會」且「絕對沒有惡意」。

獨行俠老闆庫班（資料照，USA TODAY Sports）

《NBC Sports》的Dan Feldman對於庫班這樣不想造成冒犯的態度有些臆測：「這樣說對於庫班很不公平，不過如果確實是熱火造成這樣的局面，獨行俠應該會更想讓它背負惡名。」不過在休賽期來到尾聲，中間的協商都已經成為過去，即使沒有打好這場牌的球隊也應該繼續往前，專注未來的賽季才是最正確的選擇。

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