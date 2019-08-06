日職》松坂大輔降二軍初先發 首局就挨轟、單場4保送

松坂大輔降二軍初先發，首局就挨轟，單場投出4次保送。（取自中日龍官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕松坂大輔降二軍後首度先發，首局就挨兩分砲，主投5局責失3分，雖送出7次三振，但也投出4次保送，以敗投候選退場。

松坂大輔今在二軍先發對歐力士，1局下被敲安，隊友守備出包讓跑者上二壘，松坂接著一顆投高的球，被歐力士首輪選中的太田椋掌握，擊出中左外野兩分全壘打，靠隊友守備美技，才結束首局亂流。

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第2局投出三上三下的松坂大輔，第3局連投3次保送，無人出局被攻佔滿壘，松坂大輔先在滿球數時飆出揮空三振，並讓下一棒打者擊成內野滾地球，仍被歐力士再添一分，松坂大輔隨後在2出局二三壘有人時，再度讓打者揮空三振及時止血。

松坂大輔4、5局頻頻讓打者揮空，沒有再繼續失分，5局下讓打者目送球進壘，投出今天第7次三振，結束今日投球任務，退場時中日仍落後一分，松坂大輔為敗投候選。松坂大輔今天投出4次保送，最快球速145公里。

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