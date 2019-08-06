MLB》菊池菜鳥年慘兮兮 美媒分析主因

菊池雄星赴美首年表現不如預期。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕菊池雄星今年季初加盟水手，今年風光加盟水手隊，眾人原以為他會與同分區的學弟大谷翔平，上演精彩的對決，不料《MLB Trade Rumors》記者貝尼（Connor Byrne）日前就撰文分析，指出菊池三振能力不足加上挨轟率過高，是其表現不佳的原因。

水手季初大動作以一筆最長可延長至7年的合約簽下這位前西武隊王牌，但成效卻不如預期，以菊池雄星最近一場比賽為例，面對同區強權太空人，僅投4局、就被敲出9支安打、包含4支全壘打、狂失6分，也讓他的賽後防禦率攀升至5.49。

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貝尼指出菊池有挨轟頻率過高的問題，高飛球有20.1%會形成全壘打，每9局則平均會被敲出2.14轟，這兩項數據都是大聯盟到數前5名。

同時，與其他日本投手不同的是，菊池並沒有非常出色的三振能力，包括達比修有、田中將大與大谷翔平赴美首年每9局三振數都至少超過9，但菊池今年的K/9值目前只有6.41，這也在聯盟排名後段班。因此，即使菊池有不錯的控球能力（BB/9 2.9），在球威不足的情況下仍無法有效解決打者。

此外值得注意的是，菊池今年的用球分布為四縫線速球51.3%、滑球26.0%、曲球17.4%，但根據《FanGraphs》網站指出，菊池的速球被打擊率高達0.341、曲球則達0.315，只有滑球0.241、勉強還在可以接受的範圍。

總教練瑟維斯（Scott Servais）日前受訪時也提到他對菊池雄星仍有耐心，稱他這一年還在逐漸發展成熟、並會從中學習。貝尼則在文末直言，也許時間會證明等待是有效的，但相信水手隊看到菊池現在繳出如此表現，不會太過高興。

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