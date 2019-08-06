NBA》D.羅素將成為隊上二號得分點 主帥柯爾對他有所期待

D.羅素新賽季將披上勇士戰袍。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕今夏勇士和籃網雙方達成先簽後換協議，D.羅素（D'Angelo Russell）以4年1.17億美元頂薪合約加盟勇士，新賽季將與柯瑞（Stephen Curry）及K.湯普森（Klay Thompson）組成最強後場組合，總教練柯爾（Steve Kerr）不吝嗇讚賞這位23歲年輕小將，並且相信他能融入得很好。

杜蘭特（Kevin Durant）新賽季將改披籃網戰袍，而K.湯普森因十字韌帶撕裂傷新球季歸期未定，再加上先前把伊古達拉（Andre Iguodala）送往灰熊，使得這支擅於得分的球隊，瞬間找不到除了柯瑞以外的二號得分點，而D.羅素的加入，或許能帶給勇士火力上的穩定輸出。

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柯爾在拉斯維加斯參與美國隊訓練營，備戰世界盃籃球，對於休賽季間這樁交易，他也對記者提出他的看法，「我很高興能執教這名球員，他是很棒的年輕人，我認為他適合我們的團隊，我們將非常需要他，特別是沒有Klay。」

D.羅素上賽季在籃網場均能繳出21.1分、3.9個籃板及7次助攻，投籃命中率43.4%，三分球命中率36.9%，多項數據皆創生涯新高，被評比為全明星身手，並帶領籃網至2014-15賽季以來首度闖進季後賽。

Warriors coach Steve Kerr on D’Angelo Russell: “He’s going to fit right in with our group. We’re going to need him, desperately.” pic.twitter.com/r5qrMB23Ck — Ben Golliver （@BenGolliver） 2019年8月5日

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