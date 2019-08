NBA》D.羅素將成為隊上二號得分點 主帥柯爾對他有所期待

D.羅素新賽季將披上勇士戰袍。(資料照,法新社)



〔體育中心/綜合報導〕今夏勇士和籃網雙方達成先簽後換協議,D.羅素(D'Angelo Russell)以4年1.17億美元頂薪合約加盟勇士,新賽季將與柯瑞(Stephen Curry)及K.湯普森(Klay Thompson)組成最強後場組合,總教練柯爾(Steve Kerr)不吝嗇讚賞這位23歲年輕小將,並且相信他能融入得很好。

杜蘭特(Kevin Durant)新賽季將改披籃網戰袍,而K.湯普森因十字韌帶撕裂傷新球季歸期未定,再加上先前把伊古達拉(Andre Iguodala)送往灰熊,使得這支擅於得分的球隊,瞬間找不到除了柯瑞以外的二號得分點,而D.羅素的加入,或許能帶給勇士火力上的穩定輸出。

請繼續往下閱讀...

柯爾在拉斯維加斯參與美國隊訓練營,備戰世界盃籃球,對於休賽季間這樁交易,他也對記者提出他的看法,「我很高興能執教這名球員,他是很棒的年輕人,我認為他適合我們的團隊,我們將非常需要他,特別是沒有Klay。」

D.羅素上賽季在籃網場均能繳出21.1分、3.9個籃板及7次助攻,投籃命中率43.4%,三分球命中率36.9%,多項數據皆創生涯新高,被評比為全明星身手,並帶領籃網至2014-15賽季以來首度闖進季後賽。

Warriors coach Steve Kerr on D’Angelo Russell: “He’s going to fit right in with our group. We’re going to need him, desperately.” pic.twitter.com/r5qrMB23Ck