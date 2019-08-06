籃球》不打SBL！ 富邦勇士宣布加盟ABL

上季SBL冠軍富邦，從2019-2020賽季起，富邦勇士隊將於ABL出賽，。（記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦勇士今宣布加盟東南亞職業籃球聯賽（ASEAN Basketball League，簡稱 ABL），2019-2020賽季起，富邦勇士隊將於ABL出賽，致力推動主場經營，朝向打造「亞洲指標性籃球隊」的願景邁進。

2019-2020賽季起富邦勇士隊將離開SBL轉戰ABL。蔡承儒指出，「第一年會以大台北地區場館為主，致力推動主場經營。我們相信職業聯賽仍需建立在有商業模式的基礎上，台灣球迷值得更好的觀賽體驗，希望透過主場經營的努力，讓更多球迷願意進場看球。另外，也期盼透過此經營模式的驗證下，成為未來本土聯賽借鏡的方向。」

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東南亞職業籃球聯賽（ASEAN Basketball League，簡稱 ABL）成立於2009年，是亞洲第一個也是目前唯一的跨國職業籃球聯賽，2018-19賽季共有10隊伍：印尼CLS 騎士、香港東方、寶島夢想家、澳門黑熊、莫諾吸血鬼、西貢熱火、菲律賓火焰、新加坡騰飛之獅、馬來西亞猛龍、戰狼。近年來經營規模已從東南亞跨足香港、大陸及台灣，未來將持續延攬其他亞洲國家球隊加入。

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