籃球》飆22分助台師大險勝 周桂羽朝目標前進有他當先例

台師大男籃周桂羽。（記者吳孟儒攝）



〔記者吳孟儒／台北報導〕第一屆政大雄鷹盃名校籃球邀請賽於今天正式開打，台灣師範大學男籃隊出戰南韓漢陽大學，周桂羽轟進全隊最高22分，他和蘇士軒在決勝時刻飆進的關鍵球，助隊以84：80驚險勝出。

才剛結束7月的瓊斯盃，周桂羽卸下台灣白隊戰袍，隨即投入台師大男籃訓練，他坦言跟團隊默契並非絕佳狀態，心態也需要調整。

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連2年入選瓊斯盃，讓周桂羽感到相當榮幸，今年也打出自信，從上屆只出賽4場，沒有太多上場時間，留下場均5分、2.3籃板，這次打7場，平均21.1分鐘可貢獻9.6分、2.9籃板，進步有目共睹。

師大男籃暫停討論戰術。（記者吳孟儒攝）



不過，超過2個月沒一起打球，隊友卻頻頻塞球給他操刀進攻，周桂羽笑說：「之後還得跟他們好好溝通，我們打的是團隊籃球，大家其實不用一直傳球給我。」

雖然今年台師大UBA無緣爭冠，本屆力求捲土重來，大四的周桂羽強調，這一年就是一步一步來，至於職司前鋒的他，全能身手早已獲高度認可，畢業後的下一步備受關注，雖現在台灣籃壇渾沌不明，他仍努力以朝加盟職業球隊方向前進。

剛從國體大畢業的楊盛硯，今年在中國CBA選秀會上被新疆廣匯隊選進，周桂羽坦言，這是可效仿的先例，但這一年還需要努力的事情很多，「會朝他的方向前進，繼續下苦功。」

台師大男籃周桂羽。（記者吳孟儒攝）

台師大男籃周桂羽（左三）。（記者吳孟儒攝）



國體大楊盛硯。（資料照，記者林正堃攝）

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