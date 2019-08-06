日職Live》陽岱鋼首打席就敲安 巨人落後中日

陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）

第二局

2局下，1出局後，福田永將敲右外野陽春彈，中日龍先馳得點。

第一局

1局下，平田良介擊出二壘安打，大島陽平敲一壘方向界外飛球遭接殺，艾蒙特敲中外野飛球出局。維西耶多遭三振，3出局。

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1局上，陽岱鋼首打席就敲安上壘。坂本勇人敲飛球遭接殺，丸佳浩遭到三振，岡本和真敲滾地球出局，3出局。

賽前

近期5連敗的讀賣巨人，今天將到名古屋和中日龍展開三連戰，剛回一軍的台灣好手陽岱鋼重回先發打線，並擔任開路先鋒。



中日先發大野雄大先發17場，戰績6勝6敗防禦率3.06。本季對巨人出賽2場，戰績1勝1敗防禦率1.38。

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讀賣巨人先發打線：

1.陽岱鋼 右外野

2.坂本勇人 游擊手

3.丸佳浩 中外野

4.岡本和真 一壘手

5.葛雷諾（Alex Guerrero） 左外野

6.若林晃弘 二壘手

7.維亞努威瓦（Christian Villanueva） 三壘手

8.岸田行倫 捕手

9.野上亮磨 投手

中日龍先發打線：

1.平田良介 右外野

2.大島陽平 中外野

3.艾蒙特（Zoilo Almonte） 左外野

4.維西耶多（Dayan Viciedo） 一壘手

5.阿部壽樹 二壘手

6.福田永將 三壘手

7.京田陽太 游擊手

8.加藤匠馬 捕手

9.大野雄大 投手

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