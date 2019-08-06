羽球》周天成登世界第二 、戴資穎積分再掉 最新排名出爐

台灣一姊戴資穎（左）、一哥周天成（右）。（資料照，歐新社、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）今天公布最新世界排名，台灣一哥周天成升至生涯新高的第二名，而台灣一姊戴資穎仍暫居女單第二，但第三名的中國好手陳雨菲緊追在後，兩人僅相差1280分。

周天成連續在印尼公開賽、泰國賽奪冠，積分增至8萬6698分，擠下中國好手石宇奇，升至世界男單第二，創下生涯最佳。球王仍是日本桃田賢斗，其積分為10萬3118分。

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周天成（右）。（資料照，美聯社）

石宇奇排在男單第三，印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie）升2名來到第四，中國諶龍排第五，丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen）排第六，南韓孫完虎排第七，印尼金廷（Anthony Sinisuka GINTING）排第八，丹麥安童森（Anders Antonsen）排第九，印度選手斯里坎特（Kidambi Srikanth）排第十。

女單方面，球后仍是日本選手山口茜，但由於今年世界羽球錦標賽較晚舉行，所有選手都會扣去年世錦賽的積分，山口茜的積分降至9萬3930分。

戴資穎。（資料照，歐新社）

戴資穎同樣也遭扣分，從9萬2625分降至9萬1845分；剛在泰國賽摘冠的陳雨菲，積分增至9萬565分，升至女單第三，和小戴相差1280分。日本女將奧原希望排在第四，印度一姐辛度（PV Sindhu）排第五名。

泰國女將依瑟儂（Ratchanok Intanon）升1名來到第六名，中國何冰嬌排第七，印度前球后賽娜（Saina Nehwal）排第八，加拿大華裔好手李文珊升3名擠進第9名，美國華裔張蓓雯排第十。

此外，男雙方面，台灣「麟洋配」王齊麟、李洋升2名，來至世界男雙第十名。

王齊麟（左）、李洋的世界男雙排名將升到第10。（資料照）

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