排球》苦盡甘來一圓旅日夢想 劉鴻杰激動落淚

劉鴻杰將加入日本名古屋狼犬，在記者會上感性落淚。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕排球「電眼雙胞胎」之一的劉鴻杰，今年即將加入日本一級聯賽名古屋狼犬，終於一圓旅日打球的夢想，今在加盟記者會上，徹底釋放壓力，激動落淚。

自高中起就懷抱旅日打球夢想的劉鴻杰，上季先前往泰國挑戰試水溫，不僅幫助球隊拿下聯賽第2名，另外獲得個人獎項，表現獲肯定。今年他和哥哥劉鴻敏計畫前往日本挑戰，不過一直等到7月都沒有消息，令他一度想放棄，「那段時間真的有想過要放棄，也很不好過，壓力很大。」

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劉鴻杰（左）、劉鴻敏（右）。（記者粘藐云攝）

直到後來獲得名古屋狼犬的青睞，讓劉鴻杰鬆了一口氣，「真的相當開心，也很感動，一開始有點不敢相信。」回憶起這段時間的煎熬，他也忍不住在記者會上落淚，事後他笑說：「沒想到自己會哭，以前在球場也從來沒哭過。」

劉鴻杰將加入日本名古屋狼犬，在記者會上感性落淚。（記者粘藐云攝）

今天的記者會上，劉鴻杰全家人穿上阿美族的一同到場力挺，他用心準備圖卡，向大家介紹這支球隊，還有名古屋當地的景點，並特別秀了一段日文的自我介紹，他說：「還不是很流利，現階段跟隊友溝通都是日文夾雜英文。」

劉鴻杰全家人今特別穿上阿美族服裝出席記者會，也象徵歡迎日本貴賓的到來。（記者粘藐云攝）

值得一提的是，從學生時期都是隊友的哥哥劉鴻敏，新球季也確定將加入日本其他球隊，不過現階段他仍相當保密，週四才會公布新東家。

名古屋狼犬原為豐田合成，且2015-16年、2016-17年球季完成二連霸，上季則拿下第5，球隊資深顧問太田光一和代理部長佐藤和哉今一同出席記者會，並誇讚劉鴻杰各項能力都很優秀，希望網羅他之後，能藉助他優異的攻擊能力，在新球季打出好成績。

劉鴻杰。（記者粘藐云攝）

劉鴻杰昨在記者會上用心拿圖卡介紹新球隊還有當地景點。（記者粘藐云攝）

劉鴻杰將加入日本名古屋狼犬。（記者粘藐云攝）

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