排球》日本隊友超熱情 劉鴻杰：顛覆我的想像

劉鴻杰將加入日本名古屋狼犬。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕排球「電眼雙胞胎」之一的劉鴻杰，今年即將加入日本一級聯賽名古屋狼犬，今召開加盟記者會，而先前已經先到日本球隊訓練的他笑說：「隊友們都非常熱情，有點跟我印象中的日本人不太一樣。」

自高中時期就夢想踏上日本聯賽的舞台，劉鴻杰表示，一直很欣賞日本人打球的態度，而且他們也是亞洲排球數一數二的國家，「我很希望像歐告（陳建禎）一樣，能在旅日後，把所學回饋給台灣基層排球。」

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劉鴻杰透露，學長陳建禎曾提過，自己在一級聯賽的第一年，其實上場時間不多，得要有心理準備，不過劉鴻杰並未對上場時間感到焦慮，「我會隨時把自己準備好，專注在訓練上面，我相信我的努力會被看到。」相當有榮譽心的他也提到，在日本打球，他代表的就是台灣，得把自己最好的一面展現出來，這也是一份責任。

劉鴻杰日前利用時間，飛往日本參加球隊訓練，以及記者會。即將到一個新環境，劉鴻杰坦言，起初很害怕跟隊友處不好，或是隊友不願意接納他，「但我應該是自己嚇自己，我的隊友都對我非常熱情，他們也很好奇台灣的一切，會跟我聊天。」

劉鴻杰將加入日本名古屋狼犬。（記者粘藐云攝）

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