中職》林安可敲二軍首轟！ 獅隊二軍6：1擊敗猿隊

統一二軍林安可擊出生涯首支全壘打。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍統一獅與Lamigo桃猿今天在澄清湖球場交手，統一獅今年選秀會上的第一指名林安可擊出職棒生涯首轟，加上陳育軒5局0失分的好投，終場統一獅就以6：1擊敗Lamigo桃猿。

這場比賽林安可先發右外野打第二棒，在第七局時面對江國謙敲出職棒生涯首轟，今天一共4打數敲出1安打，被三振1次。同場開轟的還有獅隊今日先發二壘手陳重廷，他今天同樣也是4打數1安打。

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統一二軍林安可擊出生涯首支全壘打。（記者黃志源攝）

統一二軍陳重廷在６局上擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

日前因傷下二軍的吳桀睿今天以指定打擊的身分上場，他繳出4打數2安打2打點的表現，目前二軍打擊率3成75。

統一吳桀睿持續在二軍打復健賽，今天４打數２安打。（記者黃志源攝）

統一先發陳育軒今天主投5局僅被打2支安打無失分，送出1次三振沒有保送，拿下賽季的第3勝。桃猿隊先發萬昭清此役表現不下陳育軒，他主投5局被敲3安失掉1分，送出8次三振2次保送，可惜隊友沒能給予足夠的火力支援，讓他吞下本季第1敗，萬昭清本季出賽5場，投20局被打15支安打，送出17次三振，防禦率只有2.25。

統一二軍投手陳育軒先發主投５局僅被擊出２支安打獲勝投。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍先發投手萬昭清主投５局僅被擊出３安打掉１分，但等不到打線支援讓他吞敗投。（記者黃志源攝）

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