籃球》富邦勇士轉戰ABL 「黑人」陳建州辭副領隊

陳建州。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦勇士今天宣布放棄參加SBL，轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），為台灣籃壇投下震撼彈。原本的富邦勇士副領隊「黑人」陳建州今也在臉書上表示，將辭去副領隊職務，「我想是時候跟富邦勇士正式道別了⋯。」

陳建州在臉書上發文說，「大約是5年前二董邀請我加入台灣大籃球隊也就是富邦勇士籃球隊的前身，擔任副領隊的職務，去協助這支球隊有更好的發展⋯，因為當時的台灣大在戰績和人氣上都有很大的進步空間，但是需要花時間重新調整，當時的心情也挺忐忑的，因為怕辜負了二董的期待再加上當年從台啤離開後、原本生涯規劃是想要做幫助整個籃球環境的角色⋯。」

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陳建州說，「陷入思考的那段時間，回想我第一次打光華隊的時候才19歲，而當年的領隊就是蔡明興董事長，二董對選手真的非常的照顧，想一想這個緣份真的很特別，如果能用另外一個角色繼續為籃球努力，那也是另一個挑戰！」

「但最關鍵接任的原因，除了二董的肯定之外，心裡想的其實是不能讓富邦集團這麼具指標意義的企業，對台灣籃球失去信心⋯因為自己非常清楚籃球環境有大企業的支持，才能照顧到更多的球員和他們的家庭！」陳建州說。

陳建州指出，「所以就當仁不讓接下這個具有挑戰的任務，同時也抱著感激和報恩的心情接下副領隊這角色，當時對二董承諾一定會盡自己最大的努力，協助球隊拿到把成績打好拿下總冠軍，同時也會讓球隊在人氣和知名度上，有更多嶄新的面貌！」

「今年總算拿到了等待已久的SBL總冠軍，雖然花了五年的時間才達成⋯但也算是鬆了一口氣！」陳建州說，「努力了這些年⋯也想要在這個階段性任務完成的時間點，卸下富邦勇士籃球隊副領隊的職務，雖然對這支球隊所有隊職員非常的不捨、但是我個人認為是時候要把從台啤、台灣大、富邦勇士、夢想家這17年所累積的經驗和專業，計劃在未來協助現在低迷的整體籃球環境，也想花更多時間把成軍才兩年的寶島夢想家給帶好！」

陳建州說，「期待未來我們能換一種方式，繼續為台灣籃球努力！也請大家都珍惜富邦集團對籃球無私的奉獻與付出！感謝上帝的帶領。讓我福杯滿溢、無所畏懼！」文末標籤，「自己的籃球自己救」

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