中職》退休前最後生日趴 兄弟球迷為彭政閔慶生

〔記者徐正揚／台中報導〕今天是彭政閔41歲生日，許多球迷專程趕來洲際棒球場，趁他退休前最後一次在球場幫他慶生，每當他準備走進打擊區，位於本壘後方看台的後援會就全部起立，高舉自製看板或道具為他加油，幾位球迷也分享他們的心情。

兄弟球迷雅淳（左）、如如。（記者徐正揚攝）

雅淳（幼教老師）

我從國小開始看中職到現在，就是因為恰恰，中間一度因為黑暗時期而放棄，因為他的堅持又回來看，之前每年都會幫他過生日，知道他要退休當然很不捨，今天是最後一次在球場幫他慶生，一定要來現場祝他生日快樂。

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如如（國小老師）

我從職棒13年開始看中職恰恰打球，這次是第3次進場幫他慶生，今年他的球員生涯終於走到最後1年，心裡真的有滿滿的不捨，除了爸爸以外，他大概是人生中最重要的男神，我不僅搶到9月29日引退賽的票，週末在天母、下週在花蓮也都會跟去。

兄弟球迷自製標語看板。（記者徐正揚攝）

陳先生（職業軍人）

我因為可以上下班，所以比較好請假，因為恰恰打完今年就退休，該要衝的場次我都鎖定了，下禮拜去花蓮的車票也早就買好了，今天跟女朋友一起來，最後一次在球場幫恰恰慶生，這個板子是去年8月5日做的，圖案是朋友畫的，今年繼續拿出來用。

兄弟球迷陳先生。（記者徐正揚攝）

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