籃球》地主政大扳倒日本強隊 盼雄鷹盃成暑假標誌性賽事

政大男籃首戰以72：70擊敗日本筑波大學。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕第一屆政大雄鷹盃名校籃球邀請賽今天登場，不少球迷到場支持，現場更有DJ運用音樂炒熱氣氛，作為地主的政大男籃隊沒有漏氣，開幕戰以72：70擊敗日本強隊筑波大學，教練陳子威期許雄鷹盃能成為大專籃球暑假的標誌性賽事。

政大與由傑出校友組成的雄鷹會，此次特別邀集國內冠軍球隊台師大、台藝大，及中國北京清華大學、日本筑波大、南韓漢陽大，3支在當地大專聯賽都是實力首屈一指的知名球隊，舉辦為期5天的賽事。

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政大男籃教練陳子威。（記者吳孟儒攝）

陳子威表示，很感謝有這麼棒的學習舞台，期盼雄鷹盃能和佛光盃成為台灣從北到南，暑假最具代表性的大學盃賽，讓球迷在瓊斯盃後，成為籃球迷最期待的盛會。

今天政大男籃自開賽一路領先，但筑波大學韌性十足，關鍵決勝節上演拉鋸戰，讀秒階段政大只有2分領先優勢，好在最後靠著堅強防守，守住對手最後一波攻勢，終場以2分差險勝，喜收開幕戰勝利。

陳子威認為，大家都打出拚勁，正是獲勝的關鍵，也希望藉由此賽事讓球員磨練，作為備戰UBA賽的暖身賽。

此役洪楷傑拿下最高的23分，賽後將勝利歸功隊友，「這是大家一起拿下的勝利，不是我一個人的。」政大雄鷹隊長張鎮衙說，這是我們的場子，很感謝來加油的學長姐及球迷，希望在雄鷹盃能一場一場找到進步的地方。

政大雄鷹男籃創辦人姜豐年（左下一）。（記者吳孟儒攝）

楊敬敏擔任客座教練 。（記者吳孟儒攝）

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