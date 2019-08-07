網球》詹家姊妹逆轉勝中國雙帥 多倫多女雙開胡晉16強

詹家姊妹逆轉勝中國雙帥，多倫多女雙開胡晉16強。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕羅傑斯盃女網賽於加拿大多倫多進行，詹詠然／詹皓晴初登場歷經「超級搶10」拉鋸， 終挾3：6、6：1、10：7大逆轉中國彭帥／張帥，第5種子詹家姊妹驚險開胡，安抵雙打16強。

面對曾各自贏得澳網、法網及溫布頓等大滿貫女雙冠軍的勁敵，熱機稍慢的詹家姊妹陷入苦戰，開賽連丟4局被拉開差距，即使搶救回3個盤末點仍丟掉首盤；所幸次盤大小詹默契逐漸發酵，頭尾雙破強力反撲，順勢扳回一城。戰線拉進決勝搶10，拚出信心的雙詹乘勝追擊，拉鋸至後半段突破壓制，總計激戰1小時16分鐘後來居上出線，接下來得與烏克蘭琪切諾克（Nadiia Kichenok）／美國史皮爾絲（Abigail Spears）爭奪8強席次。

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這項美網大滿貫暖身的北美硬地賽事，謝淑薇64籤單打首輪直落2不敵美國人氣新星凱寧（Sofia Kenin）之後，接下來專心力拚雙打。小薇上月才與捷克老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）聯手贏得溫布頓女雙冠軍，不過本站史崔可娃休兵，小薇改配比利時好手菲莉普金絲（Kirsten Flipkens），首度合拍的「台比聯軍」榮膺第4種子，32籤雙打首輪輪空，次輪即將遭遇日本組合二宮真琴／穗積繪莉。

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