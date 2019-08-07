MLB》阿布瑞尤3安3打點 白襪雙重賽旗開得勝（影音）

阿布瑞尤四打數三安打，貢獻三分打點。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯中區內戰，白襪、老虎今天進行雙重賽，首場比賽，白襪先發投手席斯（Dylan Cease）主投五局僅失兩分，加上古巴籍強棒阿布瑞尤（Jose Abreu）單場挹注三分打點，終場白襪以5：3踢館成功，席斯終止近期一波四連敗，拿下本季個人第二勝。

白襪先發投手席斯主投五局僅失兩分，拿下本季個人第二勝。（美聯社）

一局上，阿布瑞尤就以陽春砲幫助球隊先馳得點，個人本季第24轟出爐，二局上，戈英斯（Ryan Goins）擊出三壘安打，隨後再藉由安格爾（Adam Engel）的二壘安打，回到本壘得分，白襪以2：0領先老虎。

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老虎在三局下展開反攻，狄克森（Brandon Dixon）以本季第三支三壘安打攻占壘包，下棒古德朗姆（Niko Goodrum）雖擊成內野滾地出局，但也互送狄克森回到本壘得分，追到僅一分差；四局下，捕手羅傑斯（Jake Rogers）補上一發陽春砲，本季個人第二轟，雙方前四局打完戰成平手。

四局下，捕手羅傑斯敲出一發陽春砲，本季個人第二轟。（美聯社）

五局上，柯戴爾（Ryan Cordell）終止近期連12打數沒安打低潮，率先一壘安打上壘，靠著隊友護送上到三壘，輪到本場手感最火燙的男人阿布瑞尤，他擊出一支右外野方向深遠二壘安打，帶有一分打點，白襪再次領先；六局上，卡斯提歐（Welington Castillo）錦上添花補上陽春砲，白襪以4：2領先老虎。

九局上，白襪再靠著阿布瑞尤適時安打添加一分保險分，本場比賽他四打數三安打，貢獻三分打點，獲得一次保送，是球隊贏球一大功臣。

九局下，白襪推出終結者卡洛梅（Alex Colome）關門，他雖被敲出一支安打，並投出一次保送，失掉一分，但最終仍成功守成，摘下本季第22次救援成功，先發投手席斯拿下職棒生涯第二勝，巧合的是首勝對手同樣是老虎。

（影片來源:MLB官網）

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