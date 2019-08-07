MLB》道奇外野拉警報！ 超級新人維杜戈進傷兵名單

進入10天傷兵名單的外野手維杜戈。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇因菜鳥外野手維杜戈（Alex Verdugo）頸斜肌拉傷（oblique strain）拉傷，將他放進傷兵名單，另外將菜鳥投手岡索林（Tony Gonsolin）再次下放3A，改從小聯盟拉上後援左投弗格森（Caleb Ferguson）及角落內野手Edwin Rios進大聯盟名單。

季初因主力外野手波洛克（A.J. Pollock）受傷而被叫上大聯盟頂替外野空缺的農場超級新人維杜戈於波洛克受傷期間表現相當出色，這位前農場頂級潛力新秀本季繳出2成94打擊率、3成42上壘率和4成75長打率。

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季初因傷休息很長一段時間的波洛克。（資料照，今日美國）

在維杜戈進到傷兵名單後，原本傷兵夠多的道奇戰力更面臨短缺，內野手赫南德茲（Enrique Hernandez）、泰勒（Chris Taylor）和吉歐可（Jedd Gyorko），這些傷兵群讓馬恩西（Max Muncy）須負擔二壘守備，而本賽季國聯MVP大熱門貝林傑（Cody Bellinger）必須從外野改守一壘。

然而一直是道奇中外野首選的波洛克又正面臨著腹股溝的傷勢，因內野人手短缺進而造成外野人手也漸漸捉襟見肘的道奇而言，維杜戈的傷勢更是讓球隊雪上加霜。總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示：「我們會慢慢觀察他（維杜戈）的傷勢，我們要確保他的傷勢都沒大礙才會讓他出賽。」

昨日才面對紅雀先發投6局無失分的岡索林被下放3A，這位25歲的新人投手預計季後賽會再次回歸大聯盟，並擔任牛棚來幫助球隊，另一位萬眾屬目的21歲超級潛力先發投手梅伊（Dustin May）也有可能會在這波人員流動中回到3A。

昨日完全壓制紅雀打線的岡索林。（資料照，美聯社）

道奇農場大物新人梅伊。（資料照，美聯社）

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