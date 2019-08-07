日職》老了！「平成怪物」松坂大輔堅不退休 日媒曝3大理由

松坂大輔。（資料照，取自中日龍官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍38歲「平成怪物」松坂大輔本季至今一勝未取，尤其上月27日登板0.1局狂失8分，被日媒認為「賞味期已過」，同期的村田修一、杉内俊哉等名將早已退光，不過今天又有日本週刊爆料，松坂到現在還堅持不退休的原因有3個。

《FRIDAY》指出，松坂大輔生涯戰功彪炳，美日職棒合取170勝，就算現在宣布退休也一點都不奇怪，不過他不這麼做的理由有3個，「一個是他本人的意志，他還想完全燃燒，覺得自己上次會投0.1局就被KO的原因是太依賴上半身投球，如果讓好好運用下半身投球的話是可以再投出好成績。」

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「第二個就是來自他的妻子柴田倫世的鼓勵，告訴他『在小孩長大以前要好好努力』，松坂有3個小孩都在美國念知名學校，學習花式滑冰、芭蕾、體操等，最大的13歲，最小的才9歲，倫世夫人希望可以趁小孩還小時多看看爸爸的英姿。」

第三個則是中日龍球團的問題，由於中日自13年後戰績都在B段班，也沒培養出什麼明星球員，球迷進場人數停滯，松坂是陣中少數有票房動員力的選手，就算是上次投0.1局被KO那場，都賣出全場3萬6000人滿座，現在退休的話，對中日票房來說也是困擾，球團希望他可以多在一軍調整。

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