NBA》熱火隊魂哈斯倫再戰一季 效力同隊17年現役第一人

熱火老將哈斯倫，今宣布將再戰一季。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕原先有意高掛球鞋，結束16年球員生涯的熱火老將哈斯倫（Udonis Haslem），今宣布將再戰一季，與熱火簽下一紙1年260萬美元的合約，他即將邁入第17個賽季皆待在同支球隊，歷史上排名第六、更是現役第一人。

現年39歲的哈斯倫，在2002年選秀落選後，先前往法國聯賽征戰一年，然後2003年再與熱火簽約，一待就是16個賽季。上賽季結束，原有意與魏德（Dwyane Wade）一同退休，如今決定回歸賽場，征戰第17個賽季，熱火總管萊利（Pat Riley）表示，「UD是邁阿密的核心和靈魂，我們很自豪能讓他再一次領導這支球隊。」

請繼續往下閱讀...

哈斯倫身高僅203公分，卻是熱火隊史籃板王，生涯累積抓下5738個籃板，即便他不是場上最耀眼的一顆星，但他總竭盡所能幫助球隊，曾攜手隊友摘下三座總冠軍，生涯後期出場時間銳減，過去三個賽季只打了41場比賽，上賽季僅出賽十場，創生涯新低，場均得分2.5，生涯後期退居幕後成為更衣室領導者，以個人經驗帶領年輕球員。

哈斯倫忠於熱火16年，把最精華的時光都奉獻給邁阿密，歷史上僅次於諾威斯基（Dirk Nowitzki）、布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）、史塔克頓（John Stockton） 及米勒（Reggie Miller），排名第六。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法