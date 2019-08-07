MLB》國民找回前明星！ 補進卡布瑞拉加深內野戰力

前明星內野手卡布瑞拉加盟國民。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾於2014年效力國民半個賽季的卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）日前才遭遊騎兵釋出，變為自由身的他被國民相中並與之簽下1年約，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）已喊話要他準備守多個位置。

卡布瑞拉今年在遊騎兵出賽的98場比賽中，繳出2成35打擊率、12轟、15支二壘打和51分打點，另外還選到38次保送，這位33歲的前明星內野手因遊騎兵決定轉向年輕化的陣容而被球團釋出。

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卡布瑞拉於2014年在731交易大限前被印地安人交易至國民，並在該季替國民出賽49場比賽。過去是以守游擊為主且打出名號的他，這賽季則是主要鎮守三壘大關，卡布瑞拉將在對決巨人的系列賽中進入到新球隊的名單之中。

「我非常驚訝，我完全沒料到！」卡布瑞拉表示：「我很感謝國民願意再次給我機會重新加盟，對我來說這將是一個新挑戰。」他接著補充：「我知道我會以板凳出發為主，我會成為投手棒次的代打，我也會成為內野工具人，去守備內野各個位置。」

「他的打擊能力不錯，因此對我們來說這是很好的補強。」總教練馬丁尼茲提到：「我對他說『趕快上緊發條，你可以守各個位置，並且用很多方式幫助我們。』」

國民總教練馬丁尼茲對卡布瑞拉的加盟讚譽有佳。（資料照，今日美國）

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