MLB》真的幸好沒交易！ 惠勒再繳8局無失分鎖死馬林魚（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕日前一直是大都會交易送出名單上的惠勒（Zack Wheeler）繼上次面對白襪投7局無失分後，今再繳出更優異的8局被敲8安0失分成績單，證明球團沒交易他是正確的決定，最終大都會在主場以5：0完封馬林魚，惠勒則收下本季第9勝。

惠勒主投8局0失分收下本季第9勝。（法新社）

大都會除了靠惠勒開外掛的神猛表現外，打線上3、4、5棒都有打點貢獻，分別是先發5棒三壘手佛雷澤（Todd Frazier）於首局擊出帶有1分打點的二壘安打、3局下半4番強打捕手拉莫斯（Wilson Ramos）掃出一發3分砲，以及5局下半「怪物新人」阿隆索（Pete Alonso）敲出陽春砲，也是本季的第36轟。

請繼續往下閱讀...

阿隆索敲出本季第36轟，全壘打數量緊追耶利奇和貝林傑之後。（法新社）

另外大都會開路先鋒麥克內爾（Jeff McNeil）今繳3支2，打擊率上升來到3成4，穩居國聯打擊王寶座。馬林魚有3名球員達到單場雙安的表現，分別是貝提（Jon Berti）、庫柏（Garrett Cooper）和布林森（Lewis Brinson）。

馬林魚先發投手Hector Noesi今投5局失5分吞下本季首敗，雖投球表現不甚佳，但打擊端貢獻了1支安打。另外先發第一棒游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）在第3局擊出雙殺打後因右腿傷勢提前退場。

Noesi投球表現不佳，但打擊端有1支安打的貢獻。（美聯社）

在這場比賽過後，近況非常火燙的大都會不只是系列賽3連勝馬林魚，更拿下近期的5連勝，最瘋狂的是近13場比賽竟奪下12場勝利！目前戰績58勝56敗雖在國聯東區排名僅第4，但腳步已追上領先群，國聯外卡排名第5，落後第2的費城人僅2場差。

馬林魚輸掉這場比賽後苦吞5連敗，且是近8場比賽以來的第7敗，戰績42勝70敗不只在國聯東區敬陪末座，放眼整個國聯也僅有他們的勝率不及4成，但是美聯還有3支球隊的戰績比馬林魚更糟，分別是老虎、金鶯和皇家。

羅哈斯因傷提前退場，在教練的攙扶下離開球場。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法