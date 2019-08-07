MLB》「因為他才成為更好的人」查普曼綽號球衣背後有洋蔥

查普曼選擇已故好友的名字繡在自己的球衣上。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕一年一度的大聯盟「球員週」即將到來，台灣時間8月24日至8月26日球員們將披上綽號球衣參賽，許多球員也紛紛發揮創意、展現個人特色，不過運動家三壘手查普曼（Matt Chapman）今年則選擇賦予這個難得的機會更多的意義，將在背後繡上已逝隊友的名字。

運動家將在球員週時遇上巨人隊，而屆時查普曼將穿上印有「Hurtado」的球衣，紀念已故的大學隊友烏爾塔多（Nick Hurtado），這位年輕左投在2013年就因骨癌離世，得年21歲。

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「他是一名很好的朋友，我知道他的夢想就是在大聯盟打球、但卻從未有這個機會，」查普曼在受訪時說道，「所以我決定代表他出賽，他的名字印在大聯盟的球衣上，某種意義上他也等於在這裡比賽過了。」

查普曼表示當時好友的病情雖然極度不穩定，仍非常樂觀，「他永遠都很正面、喜歡找尋樂趣，你永遠不會從他那裡聽到不好的事情，他總會替人著想，我認為我們都是因為他才成為更好的人。」

去年查普曼選了自己的綽號「Chappy」繡在背後，他稱自己在深思熟慮過後決定讓這項活動變得更有意義，想像當天將穿上印有好友名字的球衣，他也表示當天情緒一定會非常激動，「但同時我也會深深感到驕傲，我只想為他上場。」

（影片來源：大聯盟官網）

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