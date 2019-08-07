中職》LamiGirls繽紛出輯 Dancing Holiday陪你唱跳每一天

LamiGirls第四張單曲「Dancing Holiday」，繽紛穿著與復古曲風吸引粉絲目光。（記者陳志曲攝）

〔記者陳志曲／台北報導〕繼「獨一無二的閃爍」、「勇氣的每一秒」」、「Love Me More」後，今年推出第四張單曲「Dancing Holiday」，新歌首度嘗試復古且摩登的City Pop舞曲風格，融合80年代最盛行的 Folk、Rock、Disco、Jazz、Surf Music 等音樂元素，再加上繽紛的穿著，讓人彷彿來到迪斯可大舞廳。

LamiGirls第四張單曲「Dancing Holiday」，繽紛穿著與復古曲風吸引粉絲目光。（記者陳志曲攝）

LamiGirls四位學妹菲菲（左起）、卉妮、若潼與Yuri。（記者陳志曲攝）

LamiGirls四位學妹菲菲（左起）、卉妮、若潼與Yuri。（記者陳志曲攝）

5日舉行新歌發表會，由隊長巫苡萱領軍，包括副隊長曲羿，其他團員羚小鹿、琳妲、倪暄、陸筱晴、沐妍、慕霏、慧慧、籃籃、孟潔、凱莉絲、巧柔、Abu`u、張庭、亞璇、Yuri、若潼、菲菲、卉妮現場演出新曲「Dancing Holiday」。

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巫苡萱表示新歌節奏很快，要唱得有活力又要動感，其實沒想像中好唱。副隊長曲羿則說，今年的曲風比較像是球場的風格，曲子十分洗腦好記。最後藝人小鐘也現身祝福，帶上鮮花示範撩妹，與籃籃搞笑互動，籃籃與小鐘十指交扣讓他撩妹不成反被撩，許多撩妹梗讓現場笑聲不斷。

籃籃（右）與小鐘（中）十指交扣讓他撩妹不成反被撩。（記者陳志曲攝）

LamiGirls繽紛出輯，藝人小鐘（中）也帶著鮮花送上祝福。（記者陳志曲攝）

四張專輯都有參與到也出過個人單曲的學姊沐妍表示，第一張與第二張的專輯都有獨唱的部分，但第三張與第四張專輯則是負責副歌合唱的部分，她對於能參與副歌的部分感到很開心，因為副歌是整張整首歌最重要也最讓人印象深刻的部分。她也聊到個人單曲與群體單曲的差別，個人單曲在壓力與時間的耗費上都比群體單曲要多得多，但她還是希望能有第二張個人單曲推出。

LamiGirls沐妍參與四張專輯演出，也有推出過個人單曲。（記者陳志曲攝）

LamiGirls沐妍參與四張專輯演出，也有推出過個人單曲。（記者陳志曲攝）

身為資深學妹的卉妮表示，出單曲大家都很辛苦，但是當之後回想起來會是快樂、幸福也是無法忘記的一個時刻。若潼很開心可以圓夢，更期待可以與LamiGirls一同站在更大的舞台上。而Yuri心中覺得，更重要的是可以與喜歡的大家一起完成。菲菲心有所感表示，從排練到服裝遇到很多問題，但是大家都努力一一克服，就是為了完成這張單曲。

LamiGirls第四張單曲「Dancing Holiday」，繽紛穿著與復古曲風吸引粉絲目光。（記者陳志曲攝）

LamiGirls繽紛出輯，藝人小鐘（中）也帶著鮮花送上祝福。（記者陳志曲攝）

LamiGirls第四張單曲「Dancing Holiday」，繽紛穿著與復古曲風吸引粉絲目光。（記者陳志曲攝）

LamiGirls第四張單曲「Dancing Holiday」，繽紛穿著與復古曲風吸引粉絲目光。（記者陳志曲攝）

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