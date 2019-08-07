MLB》光芒單局三發兩分砲 延長賽一分差險勝藍鳥（影音）

十局下，基爾梅爾藉由投手暴投跑回再見分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥、光芒系列戰最終戰，雙方熬戰至第十局才分出勝負，光芒靠著藍鳥投手波謝爾（Buddy Boshers）再見暴投跑回致勝分，終場以7：6氣走對手，續佔美聯外卡龍頭。

光芒今採用基特里奇（Andrew Kittredge）假先發，個人本季第四次，一局上投來虎虎生風，送出三上三下，外帶三次三振，二局上卻慘遭祖利（Brandon Drury）三分砲重擊，合計主投兩局，被敲兩支安打，投出一次保送，失掉三分，出局數皆是用三振取得，落後三分的情況下退場。

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二局上，祖利敲出一發三分砲。（USA TODAY Sports）

三局上，接替上場投球的亞柏格（Ryan Yarbrough），再被小比吉歐（Cavan Biggio）扛出一發陽春砲；四局上，藍鳥趁光芒內野接連發生兩次失誤，再下兩成，四局上結束，藍鳥以6：0領先光芒。

三局上，小比吉歐扛出一發陽春砲，本季個人第10轟出爐。（美聯社）

四局下，戰局風雲變色，前三局僅被敲三支零星安打無失分的藍鳥先發索頓（Trent Thornton），單局狂失六分，賈西亞（Avisaíl García）、阿德梅斯（Willy Adames）及米德斯（Austin Meadows）皆夯出兩分砲，雙方回到原點6：6。

接下來連五局雙方皆未再有分數進帳，平手局面進入延長賽，十局下，藍鳥牛棚投手波謝爾登板投球，光芒藉由安打、保送攻佔滿壘，波謝爾雖即時送出兩次三振，但卻在面對米德斯時，投出暴投，光芒跑回再見分，波謝爾承擔本季個人第二敗，而光芒卡斯提歐（Diego Castillo）則幸運摘下勝投。

（影片來源:MLB官網）

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