MLB》王維中6球三振「老大」布萊恩2次 助運動家大勝小熊（影音）

運動家左投王維中今後援2局。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕運動家台灣左投王維中今天在對上小熊的比賽，8局下球隊大幅領先時登板，投2局被敲4支安打丟掉2分，最快球速來到95.8英哩（約154公里），其中飆出2次三振都是賞給今天轟出全壘打的小熊「老大」布萊恩（Kris Byrant），運動家最後以11：4大勝。

王維中和捕手賈諾慶祝。（USA TODAY Sports）

王維中今天8局上球隊11：2領先時上場，面對首名打者是第三棒的布萊恩，他第6局才轟出2分砲，王維中連續3球變化球，賞給他揮棒落空三振，再解決捕手戴維斯（Taylor Davis），雖然被哈普（Ian Happ）打出左外野二壘安打，不過他讓阿爾摩拉（Albert Almora Jr.）打成投手前反彈球出局。

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王維中9局續投，保送波特（David Bote），接著被卡拉提尼（Victor Caratini）敲二壘安，接著速球被史瓦伯（Kyle Schwarber）敲安，送回壘上2名跑者。王維中解決坎普（Tony Kemp）之後，又被剛從老虎轉到小熊的強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）敲二壘安，形成1出局二三壘有人的危機。

接著王維中再次三球三振布萊恩解圍，這次用95英哩速球讓他揮棒落空。最後花了8顆球，讓戴維斯（Taylor Davis）敲出外野飛球出局，結束這場比賽，運動家11：4贏球，雙方系列賽取得1勝1負。

王維中最近2次出賽都是在領先時登板，不過最近6場出賽有4場失分，本季至今出賽20場投27局，防禦率3.33。

王維中與捕手溝通。（法新社）

王維中。（美聯社）

布萊恩今天開轟。（美聯社）

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