MLB》Z魔神轉隊首役狂丟5分 太空人打線助威幸運收第11勝

葛蘭基轉隊第一戰表現不算理想。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天在主場迎戰洛磯，Z魔神葛蘭基（Zack Greinke）在眾所矚目下第一次披上太空人球衣先發，不過他的表現不算太過突出，主投6局被打7支安打失5分，靠著隊友打擊發揮，全場敲出4轟的助威下，終場以11：6擊退對手，過去的18場比賽拿下15勝，持續穩坐分區龍頭寶座。

葛蘭基今僅送出2K，4局開始出現亂流，先讓史托利（Trevor Story）擊出內野安打、再保送莫菲（Daniel Murphy），後來前者靠著高飛犧牲打回來得到全隊第1分，莫菲也靠著麥馬翰的二壘安再跑回來得分。6局上，葛蘭基兩出局後再被塔比亞（TRaimel Tapia）擊出一支追平轟，這個半局結束後他也退場休息。

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被追平的太空人很快在下個半局展開反攻，游擊手柯瑞亞一上來就超前比數，讓新隊友重新獲得勝投的機會，接著再靠著史普林格的在得點圈有人的一壘安打多添1分，7局下太空人延續攻勢，柯瑞亞敲出帶有2分打點的二壘安打，下一棒古利爾（Yuli Gurriel）再補上一支2分砲，這也是他本場比賽第2發全壘打。

古利爾八月繼續維持火熱表現，今擊出單場雙響砲。（今日美國）

太空人終場就以11：6擊敗洛磯，葛蘭基拿下他在休士頓的首勝，也是本季第11勝。6局下上場中繼，一個人次都沒有解決失2分的岡薩雷茲（Chi Chi González）則苦吞本季第4敗。

（影片來源：大聯盟官網）

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