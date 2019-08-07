足球》坦言做此決定很困難 前馬競球星宣佈高掛戰靴

效力馬競時期的佛蘭，正是生涯最巔峰的時候。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾效力英超豪門曼聯和西甲勁旅馬競的烏拉圭前鋒佛蘭（Diego Forlan）宣佈從職業足壇退休，而這位40歲的老將於去年5月在香港的傑志體育俱樂部完成職業生涯最後出場亮相，佛蘭坦言選擇退休這個決定非常地困難。

「做這決定（退休）真的非常困難，我一點也不希望這個時刻到來，但我知道這個時間點已該來臨…」佛蘭向Telemundo電視台表示：「我決定結束我的職業足球生涯！」

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佛蘭職業生涯起步於阿根廷職業聯賽的獨立隊（Independiente），年輕就繳出優異表現的他被曼聯相中，2002年1月時以690萬英鎊將他帶到曼徹斯特，翻開他在歐洲戰場的職涯新頁。在曼聯兩個賽季隨隊於英超、足總盃和社區盾拿下各1座冠軍。

在曼聯並非絕對主力且表現普通的佛蘭決定前進西甲加盟「黃色潛水艇」比亞雷亞爾（Villarreal），正式展現他進球機器的身手，效力黃潛3年間出賽106場，高效踢進54球，並在2007年以2100萬歐元加盟馬競。

在馬競時期便是進入職業生涯最高峰，在此時期收下歐霸盃及歐洲超級盃冠軍（2010年），代表馬競出賽4個賽季，亮相134次並攻下74球，2011年離開球隊加盟國際米蘭，隨後職業生涯開啟四處流浪的生活。

離開待了一個賽季的國米，之後輾轉去到巴西的國際體育（Internacional）、日本的大阪櫻花（Cerezo Osaka）、烏拉圭的佩納羅爾（Peñarol）、印度的孟買城（Mumbai City），以及最後的傑志。

佛蘭在烏拉圭國家隊生涯更是絢爛光彩，被視為烏拉圭隊史最偉大的球員之一，代表烏拉圭出賽112場攻下36球，2010世界盃帶領烏拉圭以賽會大黑馬之姿殺進4強，雖然該屆賽會僅拿第4，但已是烏拉圭近40年來最佳成績，佛蘭還以5顆進球並列該屆最多進球（助攻數輸給德國的穆勒而無緣金靴獎），並且拿下象徵世界盃最佳球員的金球獎。

2011年的佛蘭帶領當時兩位年輕的鋒線好手蘇亞雷斯（Luis Suárez）和卡瓦尼（Edinson Cavani）在美洲盃大放異彩，最終幫助烏拉圭拿下隊史第15座美洲盃冠軍，並超車阿根廷（14座）成為美洲盃最多冠的球隊。

烏拉圭前鋒佛蘭決定結束職業生涯。（法新社）

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