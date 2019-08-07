網球》幽靈挑戰？申請鷹眼判決後...球憑空消失了

The Phantom Challenge #CoupeRogers pic.twitter.com/uttGXFOpTW — Tennis TV （@TennisTV） 2019年8月7日

〔體育中心／綜合報導〕德國新星茲維列夫（Alexander Zverev）今在羅傑斯盃32強遭遇英國諾里（Cameron Norrie），成功以 7：6（4）、6：4擊敗對手、順利晉級，而此役也出現一幕有趣畫面，當諾里申請鷹眼判決時，現場螢幕卻沒有顯示出球的落點，只寫著「OUT （出界）」，不僅現場觀眾哄堂大笑、連茲維列夫都忍不住笑了出來。

2017年曾在羅傑斯盃爆冷擊敗費德爾的茲維列夫今發出10記Ace，首盤搶下決勝局後再乘勝追擊，完成全場唯一一次破發，驚險搶下勝利。而比賽過程中茲維列夫的一次回球中明顯出了界，但線審卻沒有喊OUT，對手諾里也馬上舉手提出挑戰，畫面中球的弧線如往常般跟隨掌聲要模擬方才的落點，沒想到鏡頭拉近後，畫面卻空無一物，沒有球的影子。

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鷹眼的故障也讓現場爆出笑聲，連把球打出界外的茲維列夫都不禁笑開，現場主播則稱這是一次「幽靈挑戰」，也成功緩和了緊張的比賽氣氛。

茲維列夫下一輪的對手將是才剛在漢堡公開賽四強擊敗他、最後拿下冠軍的喬治亞選手巴西拉什威利（Nikoloz Basilashvili）。

茲維列夫。（法新社）

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