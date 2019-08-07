《富比世》2019女性運動員收入排行 第一名還是她

小威。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國《富比世》雜誌今天公布2019女性運動員收入排行，美國網球名將小威廉絲連續4年蟬連榜首，日本網球好手大坂直美竄升至第二。前15名中，僅美國女足選手摩根（Alex Morgan）、印度羽球一姊辛度（PV Sindhu）、泰國高球好手艾莉雅（Ariya Jutanugarn）非網球項目。

大坂直美。（資料照，法新社）

《富比世》根據2018年6月1日至今年6月1日之間的比賽獎金、代言等估算，列出這份名單，23屆大滿貫冠軍小威收入為2920萬美元，她也成為唯一一位進入百大收入運動員的女性選手，排行第63名。此外小威已經在計畫個人服裝品牌「S by Serena」，以及設計個人珠寶、美妝品牌，預計在2020年推出。

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去年拿下美網、今年拿下澳網冠軍的大坂直美，場外代言費從前一年的150萬美元大幅攀升到1600萬美元，以總和2430萬美元位居第二。

美國女子足球選手摩根以580萬美元名列第12名，是非網球項目的最高收入，不過相較男子足球收入排行第一的梅西（Lionel Messi），過去一年收入達1.27億美元，差距仍遠。

印度羽毛球一姊辛度以550萬美元排在第13名、泰國高球好手艾莉雅以530萬美元排在第15名。

摩根。（資料照，美聯社）

辛度。（資料照，美聯社）

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