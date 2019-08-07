足球》「你該感到羞恥！」 前兵工廠傳奇砲轟柯斯切爾尼

兵工廠後衛柯斯切爾尼決定轉隊至波爾多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕兵工廠前隊長柯斯切爾尼（Laurent Koscielny）今夏轉隊風波鬧得沸沸揚揚，這位33歲的法國籍中後衛與法甲波爾多（Bordeaux）的轉隊事宜大致上已成定局，前兵工廠傳奇球員萊特（Ian Wright）則砲轟柯斯切爾尼拋棄「槍手」的方式，認為他應該替自己感到羞恥。

因即將從兵工廠轉隊至波爾多，柯斯切爾尼今夏拒絕隨隊出國踢季前熱身巡迴賽，轉隊傳聞和拒絕出賽已傷了槍手迷們的心，社群媒體上的一部影片更是惹怒了眾多球迷，影片中柯斯切爾尼脫下兵工廠球衣，裡面穿著波爾多的球衣，此舉被球迷視為不尊重兵工廠的行為。

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萊特更是在推特上開嗆：「這很傷人，且不尊重，你該為自己感到羞恥，為了你對這支你效力了9年的球隊做的行為！」

與此同時，柯斯切爾尼在IG上po了一段文感謝兵工廠球迷，以及解釋他為何選擇離開。「就你們所知，我和波爾多球團有所接觸，在經歷9年的槍手生涯後我選擇離開。」柯斯切爾尼寫著：「我在這裡（指兵工廠）有著最美好的時光，我在這裡學習、改變和成長，在這裡的經驗造就了現在的我。」

「我這個決定（選擇轉隊）已經和球團、隊友、教練商討過數個月了，而這是我認為最好的決定。我希望大家能諒解，對我來說，我的感謝不足以報答這些年來兵工廠帶給我的時光。」這名後衛最後提到：「但我想我是應該要回家了，所以今天我的選擇是加入波爾多。」

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